Arad: Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul trei Un barbat de 63 de ani a decedat, sambata, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Arad, martorii afirmand ca el voia sa isi aranjeze marchiza ca sa umbreasca balconul locuintei, dar a alunecat de pe scara. Accidentul a avut loc in cartierul Micalaca, iar echipajul SMURD sosit a putut doar sa constate decesul. “Politistii au fost sesizati despre un eveniment din municipiu. La fata locului, s-a constatat ca un aradean de 63 de ani ar fi cazut de la etajul 3 al blocului unde locuia. Echipajul SMURD a constatat decesul, trupul neinsufletit fiind transportat la SJML, in vederea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

