Arad: Un bărbat a găsit cu detectorul de metale o bombă rămasă din război Un barbat din judetul Arad a gasit, luni dupa-amiaza, un proiectil exploziv functional, in timp ce folosea un detector de metale pe locul unui fost transeu din al doilea razboi mondial.



Barbatul facea cautari folosind un detector de metale pe care il detinea in mod legal, iar cand a gasit proiectilul, a sunat la 112.



"Echipa pirotehnica a ISU Arad s-a deplasat in zona localitatii Sebis, unde un barbat ce detine in mod legal un detector de metale, in urma unor cautari pe locul unui fost transeu din cel de al doilea razboi mondial, a descoperit un proiectil. La fata locului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

