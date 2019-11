Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii trag un semnal de alarma cu privire la situatia din ultimele zile de la frontiera cu Ungaria, unde camioanele asteapta în coloane care au ajuns la un record de 25 de kilometri, una dintre cele mai mari asociatii de profil pregatind ample proteste, cu blocarea punctelor de trecere…

- Problemele de la frontiera cu Ungaria pentru transportatori au ajuns intr-un punct critic. Este a treia zi in care se asteapta ore in sir la iesirea din tara, in coloane kilometrice, iar soferii spun ca s-a depasit orice limita. Ei acuza autoritatile ungare ca fac “exces de zel” prin…

- Transportatorii trag un semnal de alarma cu privire la situatia din ultimele zile de la frontiera cu Ungaria, unde camioanele asteapta in coloane care au ajuns la un record de 25 de kilometri, una dintre cele mai mari asociatii de profil pregatind ample proteste, cu blocarea punctelor de trecere…

- Reprezentantii Asociatiei Patronale a Transportatorilor Europa 2002 (APTE 2002) Arad au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca se confrunta cu cele mai mari probleme de pana acum privind tranzitarea frontierei cu Ungaria si ca s-a ajuns 'la cozi de camioane record, de 25 kilometri, si la timpi de…

- Propunerea Ministerului de Finante, privind modificarile la Legea RCA, inclusiv eliminarea prevederilor privind pretul maxim al politelor de asigurare si eliminarea atributiilor ASF de a stabili modul de calcul al acestora, a determinat transportatorii afiliati FORT sa declanseze ample proteste.

- Politistii de frontiera din Varșand au descoperit, vineri, 12 cetațeni somalezi și irakieni, intre care și copii, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea, vești bune pentru bucureșteni: 165 de stazi din toate sectoarele Capitalei au fost…

- Politistii de frontiera din Varsand, județul Arad, in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, au observat mai multe persoane care se deplasau pe jos, pe camp, spre teritoriul Ungariei. S-a intervenit cu operativitate si, la aproximativ 500 metri fata de linia de frontiera, printre culturile…