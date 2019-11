Arad: Trafic blocat pe A1 şi DN 7, din cauza coloanelor de camioane de la frontieră Conform reprezentantilor Biroului de Politie 'Autostrada A1 Deva-Nadlac', autovehiculele de mare tonaj stationeaza atat pe banda de urgenta, cat si pe prima banda de mers, pe anumite portiuni. Totusi, unii soferi ies din coloana pentru a cobori de pe autostrada pe DN 7, astfel ca blocheaza si a doua banda a autostrazii, pentru ca si pe drumul national sunt aceleasi probleme. Politistii rutieri prezenti la fata locului sustin ca blocajele sunt temporare, insa soferilor li se cere sa nu mai iasa din rand, pentru a se putea ajunge la o fluidizare a traficului. Pe DN 7, inainte de Punctul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

