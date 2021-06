Stiri pe aceeasi tema

- Pina in 2025 exista o probabilitate de 40% ca temperatura globala sa fie cu 1,5 grade Celsius mai mare decit nivelul inregistrat in perioada preindustriala, conform unui raport intocmit de Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO). Acesta este primul prag critic de temperatura stabilit in urma Acordului…

- Vremea devine instabila la nivelul Capitalei, iar pana vineri dimineata vor fi conditii de averse, in timp ce vantul se va intensifica, arata prognoza publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform meteorologilor, in intervalul 19 mai, ora 17:00, 20 mai, ora…

- Vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech poate fi stocat la temperatura frigiderului timp de 31 de zile, fata de 5 zile cum era pana in prezent. Recomandarea care diminueaza eforturile logistice pentru distribuirea acestui ser a fost facuta, luni, de catre Agentia Europeana a Medicamentului…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat luni extinderea la 31 de zile a perioadei de stocare la temperatura frigiderului pentru vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, fata de 5 zile pana in prezent, diminuand astfel eforturile logistice pentru distribuirea acestui ser in statele…

- Valorile diurne de temperatura vor varia de la o zi la alte in majoritatea regiunilor tarii, saptamana aceasta, in timp ce, saptamana viitoare, acestea vor ajunge local si la 29 de grade, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 3-16 mai. In Banat, in prima saptamana…

- Clima din Europa a continuat sa se incalzeasca in 2020, regiunile arctice din Siberia confruntandu-se cu un an exceptional, cu temperaturi cu 4 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus, relateaza AFP. La nivel mondial,…

- Astazi, vremea continua sa fie capricioasa, cu temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta data și instabilitate in majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru București In București, va fi o vreme racoroasa. In timpul zilei se vor semnala innorari, temporar va ploua, iar dupa-amiaza…

