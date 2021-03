Arad: Tânăr prins de poliţişti conducând cu 197 kilometri pe oră pe un drum judeţean Un tanar din judetul Arad a fost prins de politisti conducand cu viteza de 197 kilometri pe ora pe un drum judetean, cu 107 kilometri pe ora mai mult decat viteza legala in acel loc. Tanarul este din orasul aradean Santana si are 26 de ani, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad. "Conducea un autoturism pe D.J. 792C, in afara localitatii Santana, cu o viteza de 197 km/h, depasind viteza legala cu 107 km/h", arata IPJ. Barbatul o fost sanctionat contraventional cu amenda in suma de 2.900 de lei, fiindu-i retinut permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile. AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

