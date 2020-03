Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 19:23 – Cele doua victime aflate in avionul prabusit langa localitatea Siria joi seara au fost declarate decedate, dupa ce au fost descarcerate de catre echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad. Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca victimele,…

- Un accident grav a avut loc pe un drum național de langa Barlad. In eveniment au fost implicate o caruța și o mașina. In urma impactului, patru persoane și-au pierdut viața.Un grav accident de circulatie s-a petrecut, sambata dupa-amiaza pe DE581, in apropierea municipiului Barlad, reprezentantii Inspectoratului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, la locul accidentului au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor al SMURD si doua echipaje de Ambulanta, de la Beclean si Dej.Echipele de interventie au gasit patru victime, una incarcerata cu leziuni incompatibile…

- Trei persoane aflate intr-un microbuz, intre care un copil de zece ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, dupa ce soferul a pierdut controlul asupra volanului iar vehiculul s-a izbit de un copac, in judetul Arad.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad,…

- Un autotren incarcat cu benzina s-a rasturnat, luni, la iesirea din municipiul Husi, la fata locului intervenind sase autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Sectia de Pompieri Husi intervine cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma la un accident rutier…

- Un echipaj CBRN de la Bihor a ajuns, luni seara, la Arad, pentru a face noi masuratori dupa ce mai multi elevi ai Liceului German au ajuns la spital, cu intoxicatii, dupa ce in unitatea scolara s-a facut dezinsectie si deratizare. Primele masuratori au fost facute de echipajul CBRN Arad, rezultatele…

- O fetita de 11 ani a fost ranita grav la cap, sambata, dupa ce masina la volanul careia se afla tatal ei s a rasturnat pe un drum din statiunea Baile Govora, scrie Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea, copila a fost preluata de o ambulanta SAJ cu un…