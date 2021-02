Stiri pe aceeasi tema

- Minerii din Valea Jiului ar urma sa-și primeasca joi salariile, iar pana la sfarsitul saptamanii vor primi și o parte din beneficiile restante. Situatia din Valea Jiului este insa departe de rezolvare pentru ca viitorul este incert.

- Municipiul Brașov intra, din 19 februarie, in scenariul roșu pentru urmatoarele doua saptamani. Decizia a fost luata de reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce s-a constatat ca a fost depasita incidenta de 3 infectari cu noul coronavirus la 1.000 de locuitori, pe ultimele…

- Rata de infectare in orașul Nadlac, din județul Arad, se apropie de 5 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența cere carantinarea localitații, anunța MEDIAFAX. CJSU cere Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului șefului Departamentului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a adoptat, miercuri, o noua hotarare care vizeaza restricții pentru mai multe localitați din județ, printre care și in Alba Iulia, dupa ce rata de infectare a sarit pragul de 3 la mia de locuitori, scrie Ziarul Alba24. In Alba Iulia rata de infectare…

- Copiii vor intra in carantina 10 zile dupa ce merg cu parinții care s-au vaccinat, in țari cu incidența mare de Covid-19. Autoritațile au venit cu precizari pentru cei care se vor vaccina anti-Covid, anunțand ca aceștia nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina la sosirea in Romania, atunci cand vin…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca din 8 februarie, majoritatea școlilor se vor deschide. Unitațile de invațamant vor funcționa pe baza de scenarii determinate de incidența cazurilor COVID in fiecare localitate. AFLA ce se va intampla cu școala din localitatea ta: In 8febriuarie va incepe al doilea…

- Primele doze de vaccin Moderna au ajuns in Romania Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Prima tranșa, de 14.000 de doze de vaccin Moderna, a intrat în România, în urma cu puțin timp, prin punctul de trecere al frontierei Nadlac 2. Vaccinurile au fost aduse cu…

- Autoritatile din Bucuresti discuta daca sa ia masuri noi, in contextul in care de trei zile se inregistreaza aproape 2.000 de infectari pe zi. Specialistii spun ca orasul trebuia inchis inca de acum doua luni.