- Evenimentul se va desfasura in perioada 19-21 aprilie 2018, fiind organizat de ARIP la Universitatea de Vest „Vasile Goldis”, cu sprijinul unor institutii fundamentale ale tarii, in frunte cu Academia Romana.

- Mii de manifestanți au cerut in strada, sambata, la Budapesta, un nou sistem electoral. Partidul naționalist de dreapta al premierului Viktor Orban, Fidesz, are in parlament o supermajoritate, deși a obținut in alegerile de saptamana trecuta in jur de 50% din voturi.

- Potrivit celui mai recent raport al Direcției Județene de Statistica (DJS) Vaslui. Scaderea s-a datorat in principal reducerii activitații din industria ușoara. Volumul cifrei de afaceri din industrie, piața interna și cea externa a crescut, in perioada analizata cu 20,8%. In ceea ce privește comerțul…

- In perioada 3- 6 aprilie, municipiul Alba Iulia va gazdui etapa naționala a Olimpiadei de Istorie. Festivitatea de deschidere a evenimentului va avea loc marți, 3 aprilie, cu incepere de la ora 16.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. PROGRAMUL ACTIVITATILOR Marti – 3 aprilie 2018 Sosirea…

- Joi, 29 martie 2018, ministrul Agriculturii, Petre DAEA, secretarul de stat Daniel Botanoiu și secretarul de stat Alexandru POTOR au prezidat, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), ședința de lucru in cadrul careia au fost prezentate rezultatele consultarii naționale și primele…

- Evenimentul se va derula de la ora 17. Iubitorii de literatura si de istorie a literaturii au ocazia sa se intalneasca cu Iulian Marcel Ciubotaru si sa discute despre noua sa carte, „Note si documente de istorie literara", aparuta la Editura Junimea, in colectia „Memoriile clepsidrei". Volumul „Note…

- Dragobetele este o sarbatoare cu tradiții vechi și semnificații adanci in cultura romaneasca, depașind simbolica sarbatorii de import Valentine’s Day. Inainte de toate Dragobetele reprezinta sfarșitul și inceputul unui nou anotimp. Plecand de la sintagma “ O poza face cat 1000 de cuvinte”, Primaria…

- Astfel, in Sala Vasile Goldiș a Consiliului Județean s-a desfașurat conferința „Despre Mica Unire, la Arad, Capitala Politica a Marii Uniri”, cu participarea cercetatorului științific I dr. Catalin Turliuc, de la Academia Romana, Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iași, și dr. Ionuț Cojocaru, Universitatea…