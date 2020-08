Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de migranti din sase tari au fost descoperiti, in noaptea de joi spre vineri, ascunsi intr-un camion, in timp ce incercau sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II.Conform unui comunicat de presa transmis, vineri, de Politia de Frontiera Arad, camionul…

- Un numar de 25 de migranti din mai multe tari au fost prinsi, in noaptea de duminica spre luni, incercand sa iasa din tara ascunsi in trei autovehicule, prin punctele de frontiera Nadlac II si Nadlac I.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera Arad, primul grup…

- Peste 16.000 de persoane au revenit in tara, in 24 de ore, prin Punctele de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I si Nadlac II, de trei ori mai multe fata de media zilnica din perioadele obisnuite, astfel ca la aceste puncte se asteapta in continuare chiar si doua ore pentru tranzitare. Purtatorul de…

- Noul inspector general al Politiei de Frontiera, Liviu Bute, a declarat, vineri, ca infrastructura de la frontiera cu Ungaria este folosita la maximum in ultima perioada, iar numarul angajatilor a fost triplat, in incercarea autoritatilor de a reduce timpii de asteptare pentru tranzitare potrivit…

- Luni dimineata se inregistrau timpi la fel mari de asteptare, ca in week-end, pentru procedurile de tranzitare pe sensul de intrare in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)Nadlac I. Conform Politiei de Frontiera Arad, la PTF Nadlac I se asteapta patru ore pentru intrarea in Romania si sunt…

