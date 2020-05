Arad: Proteste spontane ale şoferilor la PTF Nădlac I, nemulţumiţi că aşteaptă prea mult la intrarea în ţară Soferii care asteapta sa intre in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I protesteaza spontan, miercuri, claxonand si huiduind, nemultumiti ca sunt in continuare cozi mari, iar pentru parcurgerea procedurilor asteapta cel putin trei ore. Situatia la Nadlac I este usor imbunatatita fata de zilele anterioare, pentru ca sunt mai putini cei care vin pe jos in tara si se inghesuie la punctele de control, dar se inregistreaza in continuare coloane de masini pe cativa kilometri pe teritoriul ungar. Cand sunt aproape de punctul de frontiera, soferii claxoneaza insistent si huiduie, nemultumiti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

