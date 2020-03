Arad: Protest în stradă al unor localnici pentru că un centru de carantină se află lângă casele lor Mai multi localnici din cartierul aradean Gradiste au protestat in strada, joi dupa-amiaza, dupa ce au aflat ca intr-o pensiune din vecinatatea caselor lor se afla persoane in carantina, iar politistii locali au intervenit pentru calmarea situatiei. Primele persoane preluate de la frontiera au fost plasate in carantina in aceasta pensiune din municipiul Arad, in noaptea de miercuri spre joi, iar localnicii au aflat dimineata, cand au vazut masini ale fortelor de ordine. Cateva ore mai tarziu, in jur de 15 localnici s-au adunat pe strada, langa pensiune, protestand de teama ca se vor infecta. "Toata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

