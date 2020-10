Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi angajati de la Spitalul Municipal Caracal si alti doi de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina au fost confirmati cu noul coronavirus, ei fiind printre cele 39 de cazuri noi de infectare raportate miercuri in judetul Olt, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad fac perchezitii, miercuri, la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) si la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, de unde ridica mai multe documente. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, Antoanella…

- Fostul director al Directiei de Paza si Ordine (DPO) Brasov, Ion Chiran, a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Anchetatorii anticoruptie au decis, in urma unuie anchete, ca acesta ar fi prejudiciat, prin faptele comise, institutia…

- Un focar de COVID-19 a fost inregistrat la Caminul de batrani din localitatea Leorda, a declarat, astazi, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, patru persoane institutionalizate in caminul de la Leorda au fost confirmate, luni seara,…

- Secretarul general al filialei PNL Olt, Ana Maria Ciausu, precum si sefa cancelariei prefectului judetului Olt, Andreea Asan, au avut teste pozitive la noul coronavirus, scrie Agerpres.si un angajat al unei unitati sanitare se numara printre cele noua persoane din judetul Olt testate pozitiv pentru…