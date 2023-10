Arad: poliţişti răniţi după coliziunea autospecialelor care se afalu în urmărirea unei maşini Patru politisti implicati in urmarirea unei masini au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce doua autospeciale de interventie in care se aflau s-au ciocnit, anunța Agerpres. "In cadrul unei actiuni desfasurate pe raza orasului Pancota, un echipaj de politie a pornit in urmarirea unui autoturism. Autoturismul urmarit si-a continuat deplasarea, iar in orasul Santana, autospeciala de politie, aflata in urmarire, a intrat in coliziune cu o alta autospeciala. Patru politisti au fost transportati la spital in vederea evaluarii starii lor si acordarea de ingrijiri medicale. A fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

