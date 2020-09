Arad: Peste 50 de migranţi, prinşi ascunşi în două vehicule încercând să treacă ilegal în Ungaria Peste 50 de migranti sirieni si palestinieni au fost prinsi, luni dimineata, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion si un microbuz de marfa, ei fiind prinsi la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. La acest punct s-a prezentat, pentru iesirea din tara, un cetatean turc de 57 ani, care conducea un camion inmatriculat in Romania. El transporta, conform documentelor de insotire a marfii, role textile pe ruta Romania - Germania. In urma unei analize de risc, politistii de frontiera de la Nadlac II au controlat amanuntit remorca, gasind douazeci si opt de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

