Arad: Persoana care a aruncat accidental cele 18 doze Pfizer, sancționat cu avertisment Coordonatorul centrului de vaccinare din orasul Ineu, care anuntase marti ca a aruncat accidental la gunoi trei flacoane cu 18 doze de ser Pfizer, a fost sanctionat cu avertisment de Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad, in urma verificarilor facute. „Ce s-a intamplat acolo nu a fost ceva intentionat sau premeditat, a fost o eroare umana. Legislatia spune ca putem avea pana la 10% pierderi, dar la Arad nu am avut de la inceputul anului nicio pierdere, acum s-au pierdut trei flacoane. S-a dat un avertisment si rugam mai multa atentie, sa nu se mai intample. S-a suplimentat cu dozele pierdute”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

