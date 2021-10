Stiri pe aceeasi tema

- Patru tunisieni, solicitanți de azil in Romania, au incercat sa iasa ilegal din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, ascunși intr-un autoturism transportat pe platforma unui automarfar. Camionul transporta mai multe autovehicule ce trebuiau sa ajunga in Marea Britanie.

- TIR-ul este inmatriculat in Romania si era condus de un roman. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, anvelope in Germania, potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Politia de Frontiera Arad.,,In urma efectuarii controlului amanuntit al mijlocului de transport, in compartimentul…

- Zece migranti din Afganistan au fost prinsi cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascunsi intr-un TIR care a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, transmite Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Politia de Frontiera Arad, TIR-ul este inmatriculat…

- Patru migranti din Afganistan au fost prinsi cand incercau sa iasa din Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, ascunsi intr-un autocamion care mergea in Germania, a informat, joi, Politia de Frontiera Arad. Autocamionul era condus de un roman, care transporta, conform documentelor…

- Politistii de frontiera de la punctele de trecere Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. Poliția de Frontiera a anunțat,…

- Cinci migranti din Afganistan si Turcia au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr-un TIR incarcat cu vopsea. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Politia de Frontiera Arad, TIR-ul in care se…

- Noua sirieni au fost descoperiti la frontiera cu Ungaria, intr-un TIR incarcat cu mobila care urma sa plece in Austria, soferul roman fiind cercetat pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres. TIR-ul urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, iar in baza unei analize…

