Arad: Participare redusă la comemorările maghiare din Parcul Reconcilierii, pe fondul pandemiei Participarea la comemorarile maghiare care au loc in fiecare an in 6 octombrie in Parcul Reconcilierii Romano-Ungare din Arad a fost cea mai redusa de pana acum, pe fondul pandemiei de COVID-19, iar toti cei prezenti au purtat masti si au pastrat "distanta sanitara" ceruta de autoritati, stabilita prin amplasarea, in premiera, de scaune pentru fiecare persoana. Aproximativ 200 de persoane au fost prezente la comemorari, in timp ce in alti ani erau in jur de 1.000. Majoritatea participantilor au fost localnici, lipsind autocarele cu pelerini veniti din Ungaria, cum se intampla in anii anteriori.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

