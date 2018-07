Stiri pe aceeasi tema

- În perioada 1317 iunie 2018 Biblioteca Judeean &bdquoV.A. Urechia&rdquo Galai sub patronajul Ministerului Culturii cu sprijinul Consiliului Judeean Consiliului Local i Primriei Municipiului Galai al sponsorilor precum i al massmediei locale i naionale i în colaborare cu Centrul Cultural &...

- Romanilor nu le place sa citeasca. Datele apar in Barometrul de Consum Cultural 2017, care a fost lansat astazi de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala. 69% dintre respondenți au afirmat ca nu au citit nicio carte in ultimul an sau ca au citit mai rar. Nici revistele nu se bucura…

- Mastercard a susținut cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Micilor Bancheri, la care au participat peste 4.000 de elevi din toata tara, oferind un premiu special pentru „Inovatie in Educatie Financiara”, in cadrul ceremoniei de premiere care a avut loc vineri, 4 mai. La Olimpiada Micilor Bancheri, copiii…

- Spectacole de teatru, lansari de carte, ateliere și expoziții vor avea loc incepand din 7 mai și pana in 13 mai, la Festivalul Internațional de Teatru „Povești” din Alba Iulia. Ediția de anul acesta este speciala nu doar pentru ca se va desfașura primavara, ci și pentru ca este una dedicata Centenarului…

- A IV-a ediție a evenimentului devenit deja tradiție, ”Zilele Maramureșului – Haida, hai in Maramureș” demareaza marți, 8 mai, la ora 11.15, cu expoziția foto „Obiceiuri de primavara”, care va putea fi admirata in holul Palatului Administrativ din Baia Mare. Parada portului popular pe traseul Palatul…

- „Haida, hai in Maramures“- VEZI PROGRAMUL COMPLET al ediție a IV-a „ZILELE MARAMUREȘULUI 18.05. – 13.05.2018” A IV-a ediție a evenimentului devenit deja tradiție, ”Zilele Maramureșului – Haida, hai in Maramureș” demareaza marți, 8 mai, la ora 11.15, cu expoziția foto „Obiceiuri de primavara”, care…

- "Editia din acest an se va desfasura sub egida Centenarului Marii Uniri de la 1918 si se va derula in perioada 16 iulie – 14 septembrie. Programul este destinat tinerilor romani cu varsta maxima de 25 de ani la inceperea stagiului de practica, studenti sau absolventi ai unei universitati din Romania…

- Marti, 8 mai 11:00 Sosirea invitatilor la sediul Consiliului Judetean Maramures Locatia: Palatul Administrativ din Baia Mare 11:15 Expozitie foto „Obiceiuri de primavara” Locatia: Palatul Administrativ din Baia Mare 11:30 Parada portului popular formata din invitati, angajati ai Consiliului Judetean…