Arad: O familie s-a prezentat la frontieră cu documente neoficiale din care reiese că sunt ''traci'' O familie formata din cinci persoane s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reiese ca sunt "traci", precum si cu o masina radiata din circulatie, un barbat fiind imobilizat de politistii de frontiera ungari pentru ca a devenit agresiv.



Surse din cadrul PTF Nadlac II au declarat, luni, pentru AGERPRES, ca familia a prezentat documente care nu sunt recunoscute de statul roman, in care scria ca sunt cetateni traci, iar pe placutele de inmatriculare ale masinii lor scria "Tracia".



Barbatul aflat la volan…

Sursa articol: agerpres.ro

Mai multe grupuri de migranti, in total 70 de straini din trei tari, au fost descoperite incercand sa treaca ilegal frontiera spre Ungaria, in noaptea de vineri spre sambata, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II.

Doua grupuri de migranti, in total 25 de persoane, care urmau sa iasa ilegal din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II au fost oprite de autoritati, in ultimele 24 de ore. In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera aradeni au verificat, la iesirea din tara, un TIR condus…

Noua vietnamezi fost prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac, județul Arad, ascunși intr-o mașina de marfa care transporta pufuleți, in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara, a anunțat astazi Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunța ca in noaptea de duminica spre luni s-a prezentat…

