Arad: Nouă sirieni, găsiţi la graniţă ascunşi într-un TIR încărcat cu mobilă Noua sirieni au fost descoperiti la frontiera cu Ungaria, intr-un TIR incarcat cu mobila care urma sa plece in Austria, soferul roman fiind cercetat pentru trafic de migranti. TIR-ul urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, iar in baza unei analize de risc, politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit. In interiorul remorcii, au fost descoperiti, ascunsi printre mobila transportata, noua cetateni straini. "Persoanele au fost preluate si transportate la sediul sectorului pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

