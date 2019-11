Arad: Migrant marocan, prins ascuns pe platforma unui tren, la frontiera cu Ungaria

Un migrant din Maroc a fost prins de autoritatile romane de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Curtici incercand sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascuns pe platforma unui vagon.



In noaptea de joi spre vineri, autoritatile au verificat, in PTF Curtici, pe sensul de iesire din tara, un tren de marfa care transporta containere in Germania, fiind descoperit un barbat pe platforma unuia dintre vagoane.



"In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera au stabilit ca barbatul este cetatean din Maroc, in varsta de 33 de ani, solicitant de azil in tara noastra",…