- Asociația Telefonul Copilului, impreuna cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, au lansat proiectul „Masuri integrate de imbunatațire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate”.…

- Maximul de 2.000 de lei alocat de catre 72,9% dintre angajatii din educatie pentru vacanta va cuprinde cheltuielile cu transportul, cazarea si masa aferente sejurului de vara din acest an.Potrivit sursei citate, la nivel general, studiile de piata arata ca majoritatea romani cheltuiesc…

- Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” din Targoviste a fost gazda a doua activitati preventive, in cadrul unei campanii nationale de prevenire a abuzurilor asupra minorilor, organizate de structura de prevenire a criminalitatii din cadrul IPJ Dambovita. La activitate au participat si reprezentati din cadrul…

- Diana Angheluța O eleva a Școlii „George Tutoveanu” Barlad, care s-a numarat printre cei 15 semifinaliști ai Concursului național de creație in limba engleza „Shakespeare School Essay Competition”, a revenit acasa cu Premiul special. Cu doua zile inainte de a implini 12 ani, o eleva a clasei a V-a…

- Gabriela Firea a raspuns ideilor mai multor organizatii non-guvernamentale de a se introduce o taxa pentru cei care vor sa circule cu masina in centrul Capitalei, dar si in privinta circulatiei alternative in functie de numarul masini. Primarul General a mai precizat ca acestea sunt masuri care aduc…

- Asociatia pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad ii trimit o scrisoare ministrului culturii, George Ivascu. Redam integral scrisoarea semnata de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Asociatiei pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad. „Rezolutia Consiliului Director al ASOCIATIEI…

- Consiliul Județean Buzau a oferit bastoane cu baza stabilizatoare unui numar de 50 de buzoieni diagnosticați cu boala Parkinson, miercuri, in cadrul unui eveniment organizat in colaborare cu IPJ Buzau și Asociația „Laleaua Buzaului”. La nivelul județului Buzau, in evidențele CJAS sunt inregistrate aproximativ…