Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, prin directorul executiv Silvia Boliacu, a informat, ieri dupa-amiaza, ca numarul persoanelor monitorizate la domiciliu, fara simptomatologie specifica, a ajuns la 402. Dintre acestea, 232 de persoane au calatorit in zonele de risc pentru ...

- Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, este inchis duminica, angajații invocand dreptul lor de a opri munca din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anunțat conducerea instituției, informeaza Hotnews, citand AFP. ”Muzeu Luvru nu poate fi deschis duminica, 1 martie”, a aspus conducerea intr-un…

- Masura a fost dispusa de Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati si este valabila pentru perioada 20-25 februarie 2020, cu posibilitatea extinderii daca numarul de cazuri de imbolnavire va creste intre timp.

- O studenta care invața in China și care in ultimele doua saptamani a fost in vacanța intr-o zona in care s-au inregistrat multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus a fost preluata de medici de pe Aeroportul Otopeni și dusa la Institutul Matei Balș din Capitala pentru a i se face testul de depistare…

- Inspectoratul Scolar Judetean a anuntat joi, ca activitatea a trei grupe de la doua gradinite din municipiul Constanta a fost suspendata pana la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce au fost confirmate trei cazuri de gripa in aceeasi grupa, potrivit news.ro.Citește și: O femeie a fost accidentata…

- La fiecare 4 ore, zonele cu fluxuri de pasageri din aeroportul Otopeni vor fi dezinfectate, iar in terminalul Sosiri au fost amplasate aparate cu gel dezinfectat pentru mani pentru a preveni raspandirea virusului din China, potrivit Mediafax.Pentru combaterea raspandirii infecției cu noul…

- Cursurile vor fi suspendate pentru trei zile in mai multe scoli si gradinite din Bucuresti, decizia fiind luata de Directia de Sanatate Publica din cauza numarului mare de cazuri de gripa inregistrate.Citește și: Un greu din PNL cere asociațiilor de magistrați LISTA cu cei care au fost șantajați:…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a amendat societatea Servicii Comunale Radauti, dupa un control efectuat in urma unei sesizari care viza conditiile de igiena de la Baia Publica, gestionate de aceasta societate. Reclamatia a fost facuta de radauteanul Adrian Tofei si a fost insotita de o ...