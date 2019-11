Arad: Lemnul de foc s-a ieftinit cu 17%, cantităţile disponibile fiind mari din cauza furtunilor Pretul lemnului de foc comercializat de stat in Arad, prin ocoalele silvice, a scazut cu 17% in acest an, cantitatile disponibile fiind de patru ori mai mari decat in anii anteriori, adica 120.000 de metri cubi, din cauza furtunilor violente care au doborat zeci de mii de copaci in padurile din judet, in special in 2017.



Reprezentantii Directiei Silvice Arad au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca preturile stabilite in aceasta toamna pentru lemnul de foc sunt mai mici decat in anii anteriori.



In luna septembrie, institutia a decis sa vanda lemn de foc la preturi cuprinse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

