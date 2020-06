Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigare a criminalitatii economice, din cadrul I.P.J Mehedinti impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, efectueaza, la aceasta ora, 8 de percheziții, in 3 judete. Sunt vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 9.000.000…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2016-2017, doi barbați, de 65 de ani, din Bascov, respectiv 42 de ani,…

- Un numar de 12 perchezitii au loc, miercuri, in judetele Cluj si Arad, intr-un dosar de evaziune fiscala in care fac cercetari politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Cluj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj. Faptele ar fi fost comise…

- 11 perchezitii au loc in Cluj și Arad intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 31 milioane lei. Perchezițiile vizeaza companii banuite ca au trecut in acte cheltuieli nelegale și au ascuns veniturile a peste 7.000 de angajați pentru a nu plati taxe.Politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Cluj, efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala.Astfel, conform IPJ Cluj, in aceasta dimineața sunt derulate 11 perchezitii domiciliare, in judetul Cluj si o perchezitie…

- ACȚIUNE PE LINIE ECONOMICA La data de 04 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat o acțiune pentru combaterea comerțului ilicit cu piese auto noi și second-hand. Polițiștii au efectuat controale la trei operatori economic cu puncte de lucru…

- O tanara in varsta de 28 de ani din comuna Gaiseni, judetul Giurgiu, este cercetata penal pentru evaziune fiscala dupa ce, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu activitate in domeniul constructiilor, a prejudiciat bugetul statului cu suma de 845.054 lei, potrivit Agerpres.…

- Poițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj au efectuat, ieri, 3 perchezitii domiciliare, la imobile folosite de un barbat de 39 de ani, banuit de comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Astfel au fost gasite 1.900 de masti de protectie nesterile, produse in Brazilia,…