Arad: Elemente de munitie, distruse prin explozie controlata de pompierii militari pirotehnisti (GALERIE FOTO)

Joi, 02 Iunie a.c., incepand cu ora 09.00, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Vasile Goldis" al judetului Arad, sub coordonarea ofiterului specialist pirotehnician din cadrul ISU Timis, au desfasurat in Poligonul MApN din Taut o actiune de distrugere prin explozie controlata a munitiilor neexplodate, identificate si ridicate de echipajul pirotehnic in intervalul Iunie 2021 Mai 2022. In perioada mentionata, pompierii militari pirotehnisti au desfas ...