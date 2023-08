Arad: Două maşini pline cu migranţi au fost oprite la Curtici, în apropiere de frontieră Doua autoturisme in care se aflau noua migranti au fost oprite in trafic, joi, de politistii de frontiera, in zona Curtici, pe un drum de langa granita cu Ungaria, soferii, unul dintre ei pakistanez, fiind cercetati pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres. Masinile au fost verificate in timpul unor actiuni desfasurate pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale. "Pe parcursul misiunii, au fost identificati, in doua autoturisme conduse de un cetatean roman si un cetatean din Pakistan, in apropierea frontierei, noua cetateni straini, care nu isi justificau prezenta in zona. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 56 de migranți din Siria, Bangladesh, Irak, Eritreea și Etiopia au incercat, luni, sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin vamile Nadlac II și Nadlac I din județul Arad, ascunsi in doua automarfare și o autoutilitara, informeaza Poliția de Frontiera.La vama Nadlac II, in urma verificarii unui TIR…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera din Vama Cenad in cazul a 12 migranți și al unui cetațean roman. Oamenii legii au deschis dosare penale dupa ce l-au prins pe roman ca ii transporta pe straini, ascunși in compartimentul de marfa al unui microbuz, spre vestul Europei. Grupul urmarea sa treaca ilegal…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara, doisprezece cetateni din Bangladesh, Egipt și Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul, cetațean roman, este cercetat pentru infractiunea de trafic de…

- Politistii de frontiera de la Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au prins, in ultimele 24 de ore, 116 migranti din mai multe tari care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci autovehicule sau pe camp, mergand pe jos spre Ungaria, potrivit Agerpres.In…

- Un tribunal local ungar a dispus luni retinerea unui sofer roman care a incercat sa treaca ilegal un grup de 24 de migranti dinspre Ungaria catre Slovenia, ascuzandu-i in camionul sau "in conditii inumane", a anuntat luni o purtatoare de cuvant a Procuraturii din judetul ungar Zala, relateaza agentia…

- 54 de migranti, ascunsi intr-un TIR, au incercat sa iasa ilegal din Romania. Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat, in doua TIR-uri, 56 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara. Dintre acestia, 54 erau ascunsi intr-un singur TIR, anunța News.ro. Politistii de frontiera…

- In data de 04.06.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 313.160 de persoane, cetateni romani si straini si peste 80.160 de mijloace de transport, pe ambele sensuri. Potrivit…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera pun in aplicare 29 mandate de percheziție. Perchezițiile se efectueaza in vederea destructurarii…