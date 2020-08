Arad: Doi pescari au salvat de la înec un bărbat, crezând că au prins cu undiţa un peşte uriaş Doi pescari din judetul Arad au salvat de la inec, in noaptea de sambata spre duminica, un barbat cu handicap locomotor care a cazut dintr-o barca si a fost purtat de curenti cativa kilometri, pe raul Mures, pescarii fiind surprinsi sa constate ca de undita era agatat un om, si nu un peste urias, cum crezusera. Barbatul salvat plecase cu barca din zona localitatii Milova, alaturi de doi prieteni, iar un al patrulea a ramas la mal. La scurt timp dupa ce au lansat barca pe raul Mures, aceasta a luat apa si s-a scufundat, din cauza unor crapaturi, iar cei trei au cazut in rau si au fost purtati de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

