- Pompierii valceni intervin miercuri, cu motopompe, in localitatea Babeni, pentru evacuarea apei din ultimele noua gospodarii care mai sunt inundate, dintre cele 58 afectate in ziua precedenta, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu.…

- Raul Oltet a iesit, marti, din matca in localitatea Alunu, din aceasta cauza trei gospodarii fiind in pericol de inundare, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Pentru a interveni in cazul in care apa Oltetului va ajunge in gospodarii,…

- Mai multe gospodarii din patru localitati situate in zona de sud-vest a judetului Arges au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, in comuna Poiana Lacului…

- Cel putin 50 de case si 151 de gospodarii si anexe au fost inundate in ultimele 24 de ore in judetul Neamt, potrivit bilantului realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres. S-au inregistrat pagube in 18 localitati din judet, fiind afectate 4 drumuri judetene, 43 drumuri…

- Subsolul Spitalului din Zarnesti, precum si un supermarket din localitatea din județul Brașov au fost inundate in urma ploilor abundente din ultimele ore, pompierii intervenind la aceasta ora cu mai multe motopompe pentru evacuara apei. „La spital actionam cu doua motopompe, iar la rampa de alimentare…

- Mai multe gospodarii au fost inundate și un drum județean blocat de aluviuni in Munții Apuseni, joi, dupa furtuna. Potrivit ISU Alba, Stația Campeni intervine in localitațile Ponorel și Valea Besești in comuna Vidra pentru evacuarea apei din cinci gospodari (curți). Comitetul Local pentru Situații…

- Mai multe gospodari au fost inundate joi, in comuna valceana Vaideeni, dupa iesirea din matca a raului Luncavat in urma unei ploi abundente, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Aceasta a mentionat ca traficul pe drumul care trece…

- S-au rupt norii peste județul Timiș, joi dupa-amiaza. Sistemul de canalizare de pe doua strazi din Lugoj nu a mai facut fața, astfel ca șoferii au ramas blocați cu mașinile in ape, fiind nevoiți sa aștepte sa se opreasca ploaia pentru a-și putea continua drumul. Administrația Naționala de Meteorologie…