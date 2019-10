Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni PSD vor solicita, in prima ședința a Consiliului Județean Arad, constituirea unei comisii de ancheta, care sa analizeze neregulile grave de la Compania de Apa, semnalate in ultima perioada de presa din Arad. „Consilierii județeni PSD vor solicita inființarea unei comisii de ancheta,…

- ARAD. Aradenii sunt asteptati, timp de doua luni de zile, sa faca cunostinta cu dinozaurii. Vorbim despre machete in marime naturala ale uriasilor care au populat planeta noastra in urma cu zeci de milioane de ani, dar si despre fosile descoperite de arheologi, marturii ale gigantilor din trecut. „Datorita…

- Peste 700 de pensionari din Targu-Jiu vor participa de ziua lor, pe 1 octombrie, la o petrecere organizata de municipalitate. Consilierii au aprobat suma de 300 de milioane de lei pentru acest eveniment. Autoritatile vor organiza concursuri la...

- 10 milioane de lei pentru subventionarea pretului gigacaloriei Violeta Stoica Ploieștiul nu a fost niciodata mai aproape de faliment ca in acest an. Un oraș in care nu s-a mișcat mare lucru in ultimii ani, blocat intr-o continua redistribuire a fondurilor, aproape o data la doua luni, și, in plus,…

- Consiliul Judetean Giurgiu anunța parțile interesate (ONG) referitor la prelungirea termenului de depunere a dosarului de candidatura/ selecție partener pana la data de 07.09.2019, inclusiv, ora 1600. Organizațiile interesate sa participe la selecție vor depune documentele solicitate in original sau…

- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse, informeaza joi agentia DPA, potrivit Agerpres.Mitingul opozitiei politice a fost…

- Consilierii judeteni au votat in unanimitate, la sedinta extraordinara a Consiliului Judetan din aceasta dimineata, proiectul de hotarare prin care se suplimenteaza devizul general al lucrarilor de modernizare a celor aproape 170 km de drum ai Axei Iasi-Suceava. Discutiile au durat o ora, in ciuda faptului…