Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de camioane s-au format in mai multe vami de la frontiera cu Ungaria. La Nadlac II se așteapta circa doua ore pentru indeplinirea formalitaților, iar la Petea durata este de trei ore. La N

- Vehiculele de mare tonaj care ies din tara pe la frontiera de vest asteapta in coloane in principalele puncte de trecere in Ungaria, in Vama Nadlac II timpul de asteptare pentru formalitati fiind de doua ore, iar la Petea, de peste trei ore. Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului de…

- Vehiculele de mare tonaj care ies din tara pe la frontiera de vest asteapta in coloane in principalele puncte de trecere in Ungaria, in Vama Nadlac II timpul de asteptare pentru formalitati fiind de doua ore, iar la Petea, de peste trei ore. Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului…

- Coloane de camioane s-au format, marti, in principalele puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, pe sensul de iesire din Romania, la Nadlac II soferii fiind nevoiti sa astepte aproximativ doua ore, coloana formata pe autostrada fiind de aproximativ cinci kilometri. Potrivit aplicatiei…

- Valorile de trafic sunt crescute, marti, pentru camioane, la granita cu Ungaria, in punctele de trecere a frontierei inregistrandu-se un timp de asteptare ridicat pe arterele destinate automarfarelor, in mod special pe sensul de iesire din Romania si intrare in Ungaria. Astfel, a fost marit numarul…

- Coloane de camioane s-au format, vineri, la intrarile in punctele de frontiera cu Ungaria, din cauza aglomeratiei de la iesirea din tara timpii de asteptare pentru traficul greu fiind de peste doua ore, in cazul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Conform aplicatiei online…

- Doua coloane de camioane s-au format, marti, inainte de Punctele de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II (autostrada pan-europeana) si Varsand (DN 79A), soferii asteptand pentru efectuarea formalitatilor de intrare in Ungaria. Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera Romane,…

- In cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei din Romania, cel de la Nadlac II din judetul Arad, sunt deschise la aceasta ora 10 cai de intrare in tara si sase statii mobile pentru formalitatile de control. Timpul de asteptare este de aproximativ 20 de minute, iar un numar mare de persoane si autovehicule…