Arad: Coloană de TIR-uri de câţiva kilometri la graniţa cu Ungaria / Sunt controale amănunţăte în partea maghiară Politistii de la IPJ Arad transmit ca agentii sunt in trafic, pentru a dirija circulatia si a redirectiona soferii pe alte rute, avand in vedere ca partea maghiara face controale amanuntite, iar din aceasta cauza s-a format o coloana de TIR-rui de cativa kilometri la iesirea din Romania. ”Recomandam soferilor sa aibe rabdare, sa amane, daca este posibil, plecarea sau sa opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei”, transmite IPJ Arad. De asemenea, soferii sunt indemnati sa consulte site-ul , pentru a afla timpii de asteptare in alte puncte de trecere a frontierei din vestul tarii. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat opt cetateni din Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci și șapte de cetateni straini, provenind din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR care transporta diverse bunuri in Spania. In aceasta…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat noua migranti din India, Siria si Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un compartiment special al unui microbuz de marfa, care se deplasa in Ungaria. Soferul era cetatean roman.…