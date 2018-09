Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad - Csanadpalota, Ungaria, au depistat 19 cetateni straini, din Yemen, Somalia, Afganistan si Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in interiorul unui autovehicul, in cutii de carton, informeaza…

- Automarfarul – inmatriculat in Turcia – transporta cutii in care se aflau filtre auto, la volanul acestuia aflandu-se un barbat, cetațean turc, in varsta de 45 de ani. Ajuns la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II de pe autostrada in data de 21 august, in jurul orei 06:00, polițiștii au procedat…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au descoperit si indisponibilizat, in weekend, trei autoturisme si o semiremorca, in valoare totala de 233.000 de lei, mijloace de transport cautate de autoritatile din Germania, Italia, Marea Britanie si Polonia.…

- Un barbat și o femeie din județul Brașov au incercat sa scoata din țara un un copil de șase, prezentand la controlul de frontiera un pașaport ce aparține altui copil. Polițiștii de frontiera de la Nadlac II au sesizat, la control, diferențe de fizionomie intre minorul prezent in punct și fotografia…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Siria care a incercat sa iasa ilegal din țara folosindu-se de documentul altei persoane. In data de 26.07.2018, in jurul orelor 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat pentru a ieși din țara, un barbat,…

- NADLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota au depistat trei persoane din Sri Lanka, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat al unui microbuz marca Fiat Ducato, inmatriculat in Bulgaria. Cei doi cetațeni…

- La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I – Nagylak, s-a prezentat pentru a ieși din țara, un tanar de 25 de ani, domiciliat pe raza județului Tulcea, la volanul unui microbuz inmatriculat in Portugalia. In microbuz, alaturi de șofer, mai calatoreau șase pasageri, toți cetațeni romani. „Cu ocazia…

- S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, la ora 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota. Pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul roman D.S, in varsta de 35 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Bacau,…