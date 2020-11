Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a aprobat, marți seara, instituirea carantinei in orașul Ineu, din județul Arad, in urma raspandirii coronavirusului. Masura va intra in vigoare dupa ce va fi aprobata de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, relateaza Agerpres.„Rataincidentei…

- Este oficial, Lugojul intra in carantina! Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a emis, in aceasta seara, ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru municipiul Lugoj. Ordinul de carantinare zonala a fost emis in urma analizei de risc…

- Chiajna, Bragadiru, Roșu și Dudu vor intra in carantina pentru 14 zile. Raed Arafat a semnat ordinul. Decizia intra in vigoare de vineri seara de la ora 22.00. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, șeful Departamentului pentru Situații…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in Municipiul Constanta, incepand de vineri, 20 noiembrie, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus, dupa ce rata cumulata, la 14 zile, a…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca in cazul Alba Iulia situația "este aproape ca la Sibiu”, dar nu recomanda personal nicio masura, pentru ca exista epidemiologi la nivel local, transmite Antena 3. Raed Arafat a anuntat ca incidenta la nivelul municipiului Alba…

- Ordinul nr. 4.659.859, emis de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ovidiu, judetul ConstantaIn Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 1044 din 7 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 4.659.859, emis de Departamentul pentru Situatii…

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori, informeaza…