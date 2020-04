Arad: CET Hidrocarburi întrerupe furmizarea căldurii în locuinţe pe timp de zi Producatorul si distribuitorul de energie termica din municipiul Arad a anuntat, luni, ca va intrerupe furnizarea caldurii in locuinte pe timp de zi incepand de marti, ca urmare a incalzirii vremii. "Avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultimele zile si prognoza urmatoarelor zile, anuntam utilizatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Arad ca vom intrerupe furnizarea energiei termice pentru incalzire, incepand cu data de 07.04.2020, intre orele 09:00 - 18:00", se arata intr-un comunicat al CET Hidrocarburi. Conform sursei citate, retelele de termoficare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

