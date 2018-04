Arad: Captură importantă de droguri făcută de poliţiştii din cadrul DIICOT Politistii din cadrul DIICOT Arad au efectuat joi perchezitii in municipiul Arad si in orasul aradean Lipova, la domiciliile a doua persoane care erau suspectate de trafic de droguri. Surse din cadrul anchetei au informat ca, in urma perchezitiilor domiciliare, politistii au confiscat aproximativ 14 kilograme de cannabis si aproximativ 200 timbre de LSD. Cel mai probabil, drogurile urmau sa fie comercializate pe piata neagra. In urma perchezitiilor, doi tineri suspectati de trafic de droguri au fost condusi la Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, impotriva lor fiind luata masura retinerii pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

