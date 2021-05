Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a murit, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, au declarat, pentru AGERPRES , surse din randul anchetatorilor. Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece. Conform surselor,…

