Barbatul care a tras mai multe focuri de arma in urma unui scandal ce a avut loc, vineri, in municipiul Arad a fost retinut si urmeaza sa fie cercetat si pentru tentativa de omor.



"Tanarul de 22 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva. De asemenea, in cauza se efectueaza cercetari si sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor, competenta de cercetare fiind declinata Parchetului de pe langa Tribunalul Arad", a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad,…