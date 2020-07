Arad: Bărbat oprit de poliţişti cu un foc de armă, după ce a fost prins când incendia o maşină Un barbat din municipiul Arad a fost prins in flagrant de catre politisti cand incendia o masina, in noaptea de miercuri spre joi, oamenii legii fiind nevoiti sa faca uz de arma pentru a il opri dupa ce acesta a incercat sa fuga de la locul faptei. Incidentul a avut loc pe strada Simion Popa, din cartierul Micalaca, iar suspectul, care are 34 de ani, nu s-a supus somatiilor verbale de a se opri, fiind executat un foc de arma in plan vertical. "Aradeanul a fost prins de politisti la aproximativ 100 de metri de locul savarsirii faptei, fiind gasite asupra sa un recipient de plastic cu aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Arad a fost prins in flagrant de catre politisti cand incendia o masina, in noaptea de miercuri spre joi, oamenii legii fiind nevoiti sa faca uz de arma pentru a il opri dupa ce acesta a incercat sa fuga de la locul faptei. Incidentul a avut loc pe strada Simion Popa, din cartierul…

- Un autoturism parcat pe strada Simion Popa a fost incendiat in noaptea de 29 spre 30 iulie. Incendiatorul - un barbat care locuiește chiar in blocul in fața caruia era parcat autovehiculul - a fost prins in flagrant de polițiștii Secției 2 Micalaca. Acesta a luat-o la fuga cand i-a vazut pe oamenii…

- Aproape de un nou record al alcoolemiei in aerul expirat a fost un barbat de 40 de ani din comuna Sadova, care miercuri seara a fost depistat in trafic intr-o stare avansata de ebrietate.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 19.00, pe drumul județean DJ 175, cand o patrula din cadrul Secției de ...

- Un barbat din Cantemir s-a plans ofițerilor CNA dupa ce a fost presat de cațiva polițiști sa dea 1000 lei mita, dupa ce ar fi fost depistat beat la volan. Șoferul a acceptat sa transmita banii, insa sub controlul CNA, in cadrul unei cauze penale, pornite pentru corupere pasiva.

- Un barbat de 32 de ani a fost urmarit de politisti, luni seara, pe strazile din municipiul Arad, dupa ce nu a oprit la semnalele agentilor, suspectul izbindu-se cu autoturismul de o casa si un copac, inainte sa fie prins.Incidentul a avut loc in zona istorica a municipiului Arad, dupa ce politistii…

- Politisti din cadrul Poliției orașului Ungheni și Secției de Poliție Rurala nr. 4 Ungheni au oprit in trafic joi, 21 mai, in jurul orei 23.00, pe DC 124, pe raza localitații Vidrasau, un autoturism condus de un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Sanpaul. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul…

- Joi, 7 mai, in jurul orei 10.30, politistii au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza orasului Viseu de Sus. La volan a fost identificat un barbat de 42 de ani, din Satu Mare, care era insotit de un alt barbat domiciliat in acelasi judet. In autoturismul oprit, politistii au observat mai…

- Victor Micula, fiului omului de afaceri Viorel Micula, a fost amendat cu 5000 de lei de catre politisti pentru incalcarea ordonantelor militare, dupa ce a fost prins circuland intr-o masina pe timpul noptii impreuna cu alte trei persoane fara a avea justificare legala.Purtatorul de cuvant…