- Politistii de frontiera au prins, in ultimele 24 de ore, 11 migranti care au incercat sa iasa din tara, pe la frontiera cu Ungaria, ascunsi in camioane cu marfuri destinate unor firme din Spatiul Schengen sau mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins 14 migranti care, in ultimele 24 de ore, au incercat sa treaca frontiera ilegal in Ungaria, fie ascunsi in camioane cu marfuri, fie mergand pe jos pe camp. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in timp ce verificau doua camioane,…

- Zece migranti din Afganistan si Siria au fost prinsi de autoritati cand incercau sa iasa ilegal din tara, ascunsi in doua automarfare verificate, in ultimele 24 de ore, la granita cu Ungaria, informeaza Politia de Frontiera Arad. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificat…

- 26 cetateni din Afganistan, Turcia si Siria au fost depistați, in acest weekend, de polițiștii de frontiera de la Nadlac II și Varșand, in timp ce incercau sa ajunga ilegal in Ungaria.

- Peste 30 de migranti au fost depistati de catre politistii de frontiera aradeni incercand sa iasa ilegal din tara ascunsi in camioane sau mergand pe camp pe jos, la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit Agerpres. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, intr-un camion condus de…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 18 migranti din Afganistan care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria ascunsi in patru automarfare. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Politia de Frontiera Arad, In Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins 21 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara, in ultimele 48 de ore, majoritatea fiind descoperiti in camioane cu marfuri. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in patru camioane verificate, conduse de doi romani,…

- Peste 40 de migranti din Afganistan, Eritreea, Turcia, Irak si Pakistan au fost depistati de catre politistii de frontiera aradeni si bihoreni, in ultimele 24 de ore, incercand sa treaca fraudulos frontiera de stat in Ungaria pe jos sau ascunsi in camioane cu marfuri. Potrivit unui comunicat…