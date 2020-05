Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca 1,5 milioane de romani au primit șomaj tehnic, in urma crizei provocate de noul coronavirus, ea precizand ca au fost facute plați in valoare totala de 2,5 miliarde de lei, anunța MEDIAFAX.„Am avut grija ca, desi am fost plecata din tara, sa se…

- Dupa ce a trecut cu bine de primul val de dosare, care a avut loc incepand cu data de 1 aprilie, cand angajatorii buzoieni au anunțat suspendarea activitații pentru angajați și trecerea lor in șomaj tehnic pentru perioada 15-31 martie, personalul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a…

- Un numar de 12.543 de persoane pentru care 1.901 de angajatori au depus solicitari eligibile pentru indemnizatii de somaj tehnic, in valoare de aproximativ 7,6 milioane lei, au primit banii aferenti lunii martie, a informat, miercuri, directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- Ziarul Unirea Președintele ANOFM: Pentru luna aprilie vor fi depuse cereri de șomaj tehnic pentru un milion de angajați Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), Victor Picu, spune ca pentru luna aprilie, vor fi depuse cereri de șomaj tehnic pentru un milion de angajați,…

- Victor Picu, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), a declarat ca se estimeaza ca pentru luna aprilie vor fi depuse cereri de șomaj tehnic pentru un milion de angajați.

- Victor Picu, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), a declarat la Digi24 ca se estimeaza ca pentru luna aprilie vor fi depuse cereri de șomaj tehnic pentru un milion de angajați.

- Cifra persoanelor aflate in șomaj tehnic crește de la o zi la alta. Practic, conform datelor din Revisal, s-a ajuns la dublarea numarului de persoane aflate in șomaj tehnic in aprilie fața de martie. Mirela Adomnicai, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava, a ...

- Peste 27.000 de contracte de munca au fost inchise in primele zile ale lunii aprilie, in judetul Arad, din care 16.000 reprezinta persoane trimise in somaj tehnic, iar 11.000, in somaj clasic, conform informatiilor obtinute de AGERPRES, luni, de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca…