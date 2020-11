Politistii aradeni au demarat o ancheta dupa ce aproximativ 300.000 de euro ar fi fost furati dintr-un seif aflat in casa unei femei de 87 de ani, din localitatea Pancota, victima relatand ca o persoana mascata a intrat peste ea in locuinta si a agresat-o pana a spus unde tine banii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca presupusul furt a fost sesizat de un barbat de 59 de ani din localitate. El a relatat ca persoane necunoscute ar fi patruns in locuinta mamei sale, de unde ar fi sustras o suma de bani.…