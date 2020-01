Stiri pe aceeasi tema

- Aglomerație in aeroporturi și vami. Romanii care muncesc in strainatate s-au intors in țara sa fie alaturi de cei dragi, de Craciun și de Revelion. Au venit cu bagaje pline de cadouri și cu speranța ca intr-o zi vor putea ramane acasa, nu doar de sarbatori.

- Peste 43.000 de pachete de tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 500.000 de lei, au fost descoperite de catre politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, ascunse intr-un spatiu special amenajat in interiorul unui camion. Soferul, un cetatean sarb de 26…

- Un migrant din Maroc a fost prins de autoritatile romane de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Curtici incercand sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascuns pe platforma unui vagon. In noaptea de joi spre vineri, autoritatile au verificat, in PTF Curtici, pe sensul de iesire din…

- Problemele privind aglomeratia de la frontiera cu Ungaria, in cazul traficului greu, se mentin si marti, cand coloana de automarfare este de 14 kilometri pe autostrada, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde se asteapta cel putin zece ore pentru controlul documentelor. Aplicatia…

- Soferii de camioane sunt nevoiti sa astepte, luni dimineata cel putin sase ore pentru a putea iesi din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, iar la Varsand se asteapta cinci ore, formandu-se coloane in ambele puncte din cauza unor controale amanuntite efectuate de autoritatile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier pe sensul catre Ungaria al Autostrazii A1 Arad ndash; Nadlac se desfasoara dificil, in coloana, la iesirea din tara.Se circula, de asemenea, ingreunat si pe DN7 E68 Arad ndash; Nadlac, in acelasi punct de trecere…

- Personalul din Vama Giurgiu a fost suplimentat, din cauza numarului mare de TIR-uri care așteapta sa treaca granița. Seful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Giurgiu, Viorel Chiran, a declarat astazi, pentru Agerpres, ca a suplimentat personalul la frontiera ca urmare a fluxului…