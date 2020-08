Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la imigrari au scos din tara sub escorta, astazi, 41 de cetateni straini care se aflau in custodia autoritatilor romane, persoanele respective primind si interdictia de a mai intra in Romania timp de cinci ani.In componenta grupului se aflau 37 de adulti, doua femei si 35 de barbati cu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat și reținut doi tineri din Libia, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele doua persoane au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, judetul Arad, au depistat trei cetateni straini, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 19.06.2020, in jurul orei 02.30, politistii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat și reținut doi tineri din Algeria, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele doua persoane au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Un numar de 40 de cetateni straini au fost depistati ca stateau ilegal in Romania in urma unor actiuni derulate, saptamana aceasta, a informat Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), printr-un comunicat de presa, transmis, vineri, AGERPRES. "Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timisoara au efectuat, joi dimineața, doua perchezitii domiciliare, pe raza județului Arad.Perchezițiile s-au desfașurat in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari…