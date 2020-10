Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 33 de migranti din Siria, Irak si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal granita, 28 fiind gasiti inghesuiti intr-un microbuz, iar alti cinci pe camp.

- Mai multe grupuri de migranti, in total 70 de straini din trei tari, au fost descoperite incercand sa treaca ilegal frontiera spre Ungaria, in noaptea de vineri spre sambata, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II.

- Mai multe grupuri de migranti, in total 70 de straini din trei tari, au fost descoperite incercand sa treaca ilegal frontiera spre Ungaria, in noaptea de vineri spre sambata, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Primul grup a fost descoperit intr-un camion inmatriculat…

- Politia de Frontiera a descoperit doua grupuri de migranti, in total 25 de persoane, care urmau sa iasa ilegal din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, transmite Agerpres. Primul grup de migranti a fost descoperit in noaptea de miercuri spre joi de politistii de frontiera aradeni.…

- Doua grupuri de migranti, in total 25 de persoane, care urmau sa iasa ilegal din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II au fost oprite de autoritati, in ultimele 24 de ore. In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera aradeni au verificat, la iesirea din tara, un TIR condus…

- Șapte migranți din Siria, Arabia Saudita si Afganistan au fost prinși in județul Arad la frontiera cu Ungaria in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara. Poliția de Frontiera anunța ca la Nadlac au fost prinși intr-un autoturism, cinci migranți din Siria si Arabia Saudita, la 800 de metri de frontiera…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat si identificat, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, trei cetateni straini care incercau sa sprijine 14 cetateni din Siria in incercarea de a trece ilegal frontiera. In 12 august, in jurul orei 15.00, polițiștii de frontiera…

- Noua vietnamezi fost prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac, județul Arad, ascunși intr-o mașina de marfa care transporta pufuleți, in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara, a anunțat astazi Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunța ca in noaptea de duminica spre luni s-a prezentat…