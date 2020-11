Procurorii DIICOT Arad impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Arad au efectuat, marti, 23 de perchezitii in judetele Arad si Timis la domiciliile unor persoane banuite ca s-ar ocupa cu traficul de droguri de risc. Potrivit DIICOT, 13 perchezitii au avut loc pe raza judetului Arad, iar 10 pe raza judetului Timis, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. "In urma actiunii au fost identificate cantitati de droguri de risc - cannabis,…