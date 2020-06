Arad: 21 de migranţi au fost găsiţi într-un microbuz de marfă, la ieşirea din ţară prin Nădlac II 21 de migranti din Siria si Palestina au fost depistati, in noaptea de miercuri spre joi, incercand sa iasa din tara ascunsi intr-un microbuz de marfa, care a fost verificat in punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Microbuzul era condus de un cetatean bulgar in varsta de 42 ani, care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, piese auto pe ruta Turcia - Austria. "In urma analizei de risc specifice, politistii de frontiera au procedat la efectuarea controlului amanuntit asupra mijlocului de transport. Astfel, in compartimentul marfa al autoutilitarei au fost descoperiti ascunsi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

