- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 16 migranti din Afganistan si Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci TIR-uri incarcate cu diverse marfuri, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Politia…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I au prins 12 migranti din Afganistan si Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri, potrviti Agerpres. Ambele autocamioane erau conduse de cetateni bulgari, care transportau, conform documentelor…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, 18 cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. Luni, la Punctul…

- Cinci migranti din Afganistan si Turcia au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr-un TIR incarcat cu vopsea. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Politia de Frontiera Arad, TIR-ul in care se…

- Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp, potrivit Agerpres. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II au depistat zece cetateni din Siria, Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri. Azi dimineața, la Punctul…