- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca isi va folosi vizita oficiala pe care o va efectua in Statele Unite pentru a il convinge pe omologul sau american Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear semnat intre marile puteri si Iranul, relateaza site-ul agentiei Dpa. Macron…

- "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar ca doreste ca fortele americane sa revina cat mai curand posibil", a facut cunoscut intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.Publicarea acestui comunicat intervine la cateva ore dupa ce presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca tensiunile dintre Statele Unite si Rusia dupa un presupus atac chimic in Siria 'par sa se reduca', relateaza AFP. 'Dorim ca Statele Unite, Rusia si toate fortele coalitiei sa dea dovada de sensibilitate si, in prezent, (...) climatul…

- Presedintele american, Donald Trump, a acceptat continuarea pentru o perioada scurta a misiunii militare a Statelor Unite in Siria, pentru distrugerea organizatiei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, si-a reafirmat marti dorinta de a retrage trupele americane din Siria, adaugand ca o decizie va fi luata "foarte rapid", transmite AFP. "In ce priveste Siria, prima noastra misiune este sa scapam de (gruparea Stat Islamic) SI. Aproape am ajuns la asta. Vom lua o…

- Teheranul a reusit ''sa neutralizeze planurile Statelor Unite'' in Orientul Mijlociu, a afirmat miercuri liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, in discursul sau cu ocazia Noului An iranian, potrivit AFP. "Cei care se amesteca in toate afacerile din lume protesteaza…

- Franta a facut apel la Uniunea Europeana pentru a lua in considerare noi sanctiuni impuse Iranului din cauza implicarii sale in razboiul civil din Siria si a programului sau balistic. Demersul face parte din incercarile francezilor de a convinge SUA sa pastreze un acord cu Iranul din 2015, scrie…